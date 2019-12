Robert Šlachta: Řekli, že můžu zůstat, ale musím mlčet

Přetřásá se, že půjdete do politiky. Začnete v té regionální na jižní Moravě, odkud pocházíte?

Jak už jsem vám řekl, všechny strany mě vnímají negativně. V současnosti každopádně nemíním jít do soukromého sektoru, přestože ty nabídky mám. Vím, že o mém vstupu do politiky se spekuluje, ale teď vážně nemám co víc k tomu říct. Ze svých zkušeností bych akorát věděl, jak ji nedělat.

Pokud nevycházíte s žádnou politickou stranou, nabízí se to zkusit jako nezávislý. Šel byste do toho?

Řeknu jen to, že kandidaturu jako nestraník, například do Senátu, nevylučuji.

Slýchal jsem: Dostaneš nějakou funkci, můžeš se o něco ucházet, ale budeš držet hubu. A já jsem držet hubu nechtěl, protože jsem věděl, kam to půjde a že to bude nefunkční. Robert Šlachta

Můžete už nyní poté, co jste skončil ve službách státu, říct, proč jste v roce 2016 odešel od policie?

My jsme odcházet nechtěli. Myslel jsem, že policistou zůstanu a jako policista umřu. Ale po rozjetí kauzy Beretta (obvinění bývalých i současných policistů kvůli únikům ze spisů a ovlivňování trestních řízení) přišlo to, že tři architekti – ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), policejní prezident Tomáš Tuhý a jeho náměstek Zdeněk Laube – udělají reorganizaci dvou útvarů. A tvrdili, že to během dvou měsíců zařídí. S tím jsem nesouhlasil, protože se znalostí, co jsem měl s řízením útvaru, jsem věděl, že je to úplný nesmysl a že to nemůže fungovat. To byl důvod mého odchodu.

Byla pak nabídka na přestup do celní správy jakási z nouze ctnost?

Nebyla. Byl jsem v té době ve velkém zápřahu, i lidé kolem mě, a vlastně jsme z hodiny na hodinu skončili. A přišel současný generální ředitel celní správy Milan Poulíček s tím, abych se ucházel o volné místo ředitele sekce pátrání. Přistoupil jsem na to a šel tam.

Nebyla to tedy z nouze ctnost, ale došlo k tomu poté, co jsem dospěl k názoru, zda bych vůbec mohl dál spolupracovat s vedením Chovanec–Tuhý–Laube. Protože jsem to od nich bral jako účelové zlikvidování našeho útvaru (ÚOOZ), což jsme říkali i vyšetřovací komisi v Poslanecké sněmovně.

Došli jsme tedy k tomu, že tam (u policie) pro mě místo není. A musím říct, že celní správa a fungování v ní mi zachránily soukromý život.

Čekal jste, poté, co jste řekl, že v případě sloučení policejních útvarů odejdete, pokud se ta reorganizace nesrovná a nevysvětlí, že se někdo z vedení policie ozve a nabídne vám, abyste zůstal?

Určitě. Jen připomenu kauzy, které jsme před tím odchodem dělali, tedy Berettu a Vidkun (úniky z trestních řízení na Olomoucku). Ty zasahovaly dovnitř policie.

A právě po kauze Vidkun už jsem věděl, že to jde se mnou z kopce, protože jsem o ní neinformoval (náměstka) Laubeho tak, jak on po mně chtěl, abych ho informoval o kauzách dopředu. Druhý den po akci Vidkun jsme měli ostrý střet názorů a tam už jsem cítil, že to asi nedopadne dobře a že náš konec asi nějakým způsobem přijde. A přišel po spuštění kauzy Beretta, protože jsme je znovu neinformovali, přičemž tam došlo k zatčení bývalého příslušníka protikorupční policie při páchání trestné činnosti.

Už v ten samý večer mi volal jeden z vysokých funkcionářů policie a říkal mi, ať si dávám pozor, že už se domlouvají na tom, že bude reorganizace a že půjdu od válu. Nebral jsem to tehdy vážně, poté, co jsem už zažil různá vyhrožování.

Vyhrožoval vám někdo z řad politiků, že skončíte?

Spíš to bylo takové zůstaň, dostaneš peníze navíc, ale hlavně mlč.

Kdo po vás chtěl, ať mlčíte?

Chtěli to po mně politici.

Myslíte vládní politiky?

V té době při vzniku NCOZ v roce 2016. Slýchal jsem: Dostaneš nějakou funkci, můžeš se o něco ucházet, ale budeš držet hubu. A já jsem držet hubu nechtěl, protože jsem věděl, kam to půjde a že to bude nefunkční. Vždyť teď se zase píše, že se mají z centrály některé útvary vydělit. Nejde přece uřídit tolik lidí, je to nesmyslně řešené.

Od té reorganizace vás někteří strčili do tábora Andreje Babiše.

Kdybych byl v Babišově táboře, tak bych nyní asi takto neodcházel. Už o mně napsal jeden pseudonovinář, že jsem měl být ministr vnitra, policejní prezident, šéf kdovíčeho, a naposled že odcházím zhrzený, protože jsem nedostal funkci. Nic z toho nebyla pravda. Za tři roky u celní správy jsem žádnou nabídku nedostal.

Čekal jste na tu nabídku?

Nepočítal jsem, že bych nějakou funkci dostal. Ale netajil jsem se, že bych se rád k policii vrátil. Musela by to však být jiná policie, ne pod vedením těch tří, o nichž jsem už mluvil (Chovanec, Tuhý, Laube).

S výjimkou zneužití Vojenského zpravodajství v případu Nagyová doteď žádná z velkých kauz, které v posledních letech ÚOOZ dělal, neskončila pravomocným odsouzením. Proč?

Těžko se mohu vyjadřovat k tomu, co se dělo po roce 2016, protože do toho vyšetřování nevidím. Už tehdy jsem ale říkal, že jednoznačně dojde ke zpomalení a že to sloučení útvarů bude na těch kauzách znát. A navíc lidé, kteří chtěli v těch kauzách Vidkun či Beretta s ÚOOZ komunikovat, se pak zatáhli, nechtěli vypovídat a dál fungovat, protože nevěřili tomu, co z toho dál vznikne.

Navíc řada vyšetřovatelů těch kauz odešla. Když vezmeme celou kauzu Nagyová, ta věc je právně složitá. Vezměte si, že Nejvyšší soud rozhodoval, jestli u poslanců platila, nebo neplatila imunita. Pak to bylo na státním zastupitelství, aby svádělo právní bitvy.

Já odpovídal za práci policie. Slýchám, že Šlachta shodil vládu, Šlachta pustil Babiše k moci. To jsou takové krávoviny. Vždyť v té době nebylo o Babišovi ani slyšet. Podívejte se do roku 2011, kdy jsme to začali prověřovat.

Když slyším, že politická elita je na mě plošně vysazená ze všech stran, tak si myslím, že jsem to dělal dobře. Robert Šlachta

Vy jste ale zpočátku nemířili do politiky. Při zahájení trestního řízení tam figurovala jména lobbistů, jako jsou Roman Janoušek, Ivo Rittig, Tomáš Hrdlička nebo tehdejší náměstek pražského vrchního žalobce Libor Grygárek.

Při rozpracování jsme se dostávali dál a upřesňovali jsme to na základě nových informací. To je zkrátka operativně pátrací činnost. U soudu to bylo, řešilo se to. Ten policista to na začátku nemůže vědět a nemůže se bát tak, aby do těch kauz nešel. Kdybychom věděli, jak za sedm let dopadne soud, tak nepotřebujeme soudy a můžete to odmáznout rovnou z kanceláře ve Zbraslavi.

Udělal byste něco jinak v Nagygate? Například méně se spoléhat na odposlechy? Při vynesení posledního rozsudku v kauze vyzrazení zpráv BIS soudkyně řekla, že obžalovaní žvanili, ale že to trestné není.

Nebylo to jen o odposlechu. Kdybyste se spoléhal pouze na odposlech, tak neuděláte vůbec nic. Ale udělal bych jinak tiskovou konferenci, co jsme mohli, nebo nemohli říct.

Když slyším, že politická elita je na mě plošně vysazená ze všech stran, tak si myslím, že jsem to dělal dobře. Pokud se ke mně pan (Ivan) Langer nebo pan (Jan) Hamáček vyjadřují škaredými slovy, tak z mého pohledu je to jenom dobře.

Odmítáte, že byste si cíleně vybírali některé kauzy, třeba právě s politickým dosahem, a naopak rezignovali na práci, kterou měl ÚOOZ dělat?

My jsme na to ale přece nerezignovali. Když se podíváte na to, co jsme dělali šest sedm let zpátky, ať to byli Janoušek či Rittig, tak to ale přece nebylo o politice, nýbrž o zakázkách a podobných věcech. Co by měl ÚOOZ dělat jiného?

To, že jsme udělali kauzy Nagyová a šli proti úřednici vlády, která, jak je nyní popisováno u soudu, to tam ovládala a fungoval u ní klientelismus, přece nebylo o tom, že svrhneme vládu, ale o úřednici, která ovládala vládu. A to, že na základě takové úřednice vláda padne, přece není věcí Šlachty.

Dělali jsme ale i kauzu, kdy do nás šel i současný premiér Babiš, a to případ Agrotec, nebo jsme začínali kauzu Miloše Baláka (obviněný ředitel Lesní správy Lány) týkající se Hradu.

Takže z toho plyne, že jsme nedělali pro jednoho anebo pro druhého. A jestli si někdo myslí, že Šlachta někam píchl prstem a nahnal tam lidi, tak je magor. Bylo to o poznatcích a o tom, kde se ti lidi pohybovali. Za námi sami chodili lidi z prostředí a nosili informace. A to si myslím, že bylo to nebezpečí, kvůli kterému ÚOOZ musel skončit, protože jsme měli důvěru, čerpali informace od lidí a zpracovávali je.

Jak se projevilo to, že jste naštval i Babiše kvůli Agrotecu?

Nenaštval. Já jsem s premiérem ani nemluvil. Náš tehdejší mluvčí ÚOOZ to říkal přesně: Buď rád, že si myslí, že jsi Langerův, Pecinův, Babišův. Jakmile zjistí, že nejsi ničí, tak je po nás. A přesně k tomu došlo. Prostě ty kauzy jsme dělali napříč.

V současnosti policie podle vás nemá tu odvahu?