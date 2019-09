Řidič kamionu hlídal v Sušici migranty s nožem v ruce

„Když jsem začal shrnovat plachtu, tak na mě najednou vykoukl chlapík s tmavší pletí. Lekl jsem se a první, co mně blesklo hlavou, bylo, jestli to není terorista. Začal jsem na něho řvát, co tam dělá. Vzápětí vylezl druhý, to už jsem na nic nečekal a běžel do kabiny pro nůž, kdyby mě chtěli napadnout, abych se mohl bránit,“ líčil řidič nevšední zážitek.

To už tušil, že jde o migranty. „Za chvilku vykoukli ještě dva. V jedné ruce jsem držel nůž a druhou gestikuloval, aby zůstali na korbě. Tam jsem je držel v šachu a mezitím skladník volal na tísňovou linku,“ pokračoval Básl.

Jediné, co se od cizinců do příjezdu policie dozvěděl, bylo, že jsou z Afghánistánu a do auta vlezli někde v Srbsku. Ukázali řidiči, že se do nákladového prostoru dostali dveřmi návěsu.

Prošli i kontrolou termokamerou

„Později jsem zjistil, že lanko bylo prostrčené skrz díry v klice dveří obráceně, než jak ho tam dávám já,“ uvedl šofér.

Podle svých slov měl v Srbsku jednu odpočinkovou pauzu. „Stál jsem na parkovišti u benzinové pumpy v blízkosti Bělehradu a asi na hodinu si v kabině zdříml. Připadá mi to ale divné, že by mi někdo cpal migranty do auta na tak frekventovaném místě,“ přemítal nahlas řidič.

Dva ze čtyř zadržených migrantů v Sušici. Foto: Policie ČR

Další více než patnáctihodinová zastávka ho čekala na srbsko-maďarských hranicích. „Tam jsou mraky běženců. Snaží se přesvědčit řidiče, aby je naložili,“ popsal Básl situaci. Sám během postávání v koloně auto několikrát obešel a prohlédl, jestli se někdo neschoval třeba mezi nápravy. Propašovat uprchlíky přes hranici je podle jeho slov ale v podstatě nemožné.

„Po příjezdu k odbavení na maďarskou stranu kamion nejprve prohlédne policista a pak ještě projíždíte kontrolní branou s termokamerou. Dokonce jsem stál v budce u kontrolora a snímek auta viděl. Detektor zaznamenal teplé pneumatiky, tyče náhonu, ale také celé vaky s rýží, jak byly ještě vyhřáté z Řecka. Zřejmě tak migranti splynuli s nákladem. Jiné rozumné vysvětlení nemám,“ uzavřel řidič.

Podle policejní mluvčí Martiny Korandové šlo o čtyři muže. „Tři tvrdili, že jsou mladiství,“ upřesnila. Policie proto přivolala Orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Okresní soud pak rozhodl o jejich umístění v zařízení pro děti-cizince v Praze. Čtvrtý muž je nyní v zařízení pro zajištění cizinců v Balkové. „Policie bude zjišťovat, zda není v EU veden jako žadatel o azyl. Podle pravidel dublinského systému by pak bylo možné jeho navrácení do státu, v němž o azyl žádá,“ doplnila Korandová.