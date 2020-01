Revoluční novinka pro diabetiky. Díky senzorům můžou žít bez omezení

Mladé ženě přišli lékaři na cukrovku ve čtrnácti letech, když nepřiměřeně zhubla. „Bylo to těžké se s tím vyrovnat a naučit se žít s omezením, ale zvykla jsem si,“ usmívá se mladá žena.

Senzor se pacientům s diabetem prvního typu zavádí do podkoží ruky. Zákrok není nijak náročný, provádí se v lokální anestezii. Pacient není následně nijak omezen. Veškeré potřebné hodnoty senzor měří a posílá data do mobilní aplikace. Senzor dobíjí malý vysílač, který se nalepí na ruku.

„Pacientovi aplikace co pět minut ukáže výsledek glukózy v podkoží a zároveň mu ukáže směr, kam glykémie jde, to znamená, jestli klesá, nebo stoupá, a to mu umožní reagovat včas na blížící se hypoglykémii nebo hyperglykémii,“ vysvětlil Novinkám diabetolog Jan Šoupal.