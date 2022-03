Retrívr Viky má speciální výcvik. Jako jediný v republice hledá otrávená zvířata

Ta nejdříve pátrala jako záchranářský dobrovolník po pohřešovaných lidech. V roce 2017 ale změnila zaměření a nastoupila do České společnosti ornitologické. Díky ní pořídila chesapeake bay retrívra Vikyho a začala ho trénovat.

„Po základním výcviku jsme se pustili do hledání mrtvých zvířat v terénu. Doma v mrazáku mám sražené dravce, přejeté zajíce a podobně. To jsou prověřené vzorky, na kterých jsme se učili,“ popisuje.

Pes nesmí uhynulý kus vzít do tlamy. „Je pro něj přirozené aportovat, ale to se výcvikem změní. Ke zvířeti jenom přičichne, přiběhne za mnou a zaštěká, čímž mi dá znamení, že něco našel. Pokud je třeba dravec otrávený, hrozí Vikymu, že by mohl vdechnout jedovaté výpary nebo si jinak ublížit,“ vysvětluje Hlubocká.