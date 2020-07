Řešte, jak mají volit lidé v karanténě, vyzval vládu Senát

Návrh, že v krajním případě, pokud by nakažených bylo hodně, by se volby odložily, Senát označil za nepřijatelný. Předseda senátní ústavní komise Jiří Dienstbier (ČSSD) k tomu uvedl, že volby by bylo možné odložit pouze za nouzového stavu a volebním zákonem, který by musely schválit obě komory Parlamentu tak jako v případě jarních doplňovacích senátních voleb na Teplicku.