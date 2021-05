Restaurace otevřely zahrádky, hosty odrazuje počasí

„Jsme rádi, že po otevřených okénkách celou zimu můžeme konečně otevřít i dveře. My jsme počítali s tím, že lidé jsou natěšení, že jim to chybělo. A nám zase chyběl kontakt s nimi,“ uvedla Radka Ondráčková z pražského Manifesto Marketu, který provozuje restaurace na Florenci a na Smíchově.

„Je to přesně tak, jak jsme očekávali, lidí je málo. Je to pro nás pouze další zátěž, ekonomicky je to nesmysl. Otevřít jsme museli, protože to lidé očekávali. Držíme personál a na zahrádce kvůli počasí a kvůli tomu, že si lidé odvykli, sedí čtyři zákazníci. Doufám, že se to zlepší, až bude tepleji,“ řekl ČTK majitel restaurace U Kohouta v Hradci Králové Lukáš Matys.