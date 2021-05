Restaurace by mohly otevřít 14. června

Podle balíčků ministerstva financí se restaurace vevnitř měly otevřít ve chvíli, kdy tzv. incidenční číslo, tedy průměrný počet nakažených za sedm dní na 100 000 obyvatel bude méně než 50. To je už od soboty. Už minulý týden ale politici tvrdili, že to bude spíše až v červnu.

Babiš také uvedl, že návrh obsahuje testování lidí, kteří se do Česka budou vracet z dovolených. Zdůvodnil to tím, že je potřeba zabránit zavlečení mutací. „Musíme ochránit naši zemi od mutací, které by mohly přijít ze zahraničí.”