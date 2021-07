Respirátory pro netestované a návrat zpěvu. Vojtěch nastínil, jak se od září bude učit

Dále však připustil, že i v tomto případě budou platit výjimky. Podle Vojtěcha by se totiž měly znovu obnovit i předměty, jejichž průběh nošení ochranných prostředků neumožňuje. „Zatím předpokládáme, že výuka nebude jakkoliv omezena – bude se plavat i zpívat,“ doplnil.

Rakousko dál rozvolňuje, Česko ne. Netroufám si už do toho mluvit, říká Babiš

Nyní upřesnil, že půjde pouze o doporučení ministerstva s tím, že to považuje za ideální řešení. „Víme, že to všude nejde zařídit. Někde to nemusí umožňovat malé prostory,“ podotkl.