Replika kostela v Gutech stále nemá dostatečné zabezpečení

„Náklady, účtované ze strany hasičů za napojení objektu na pult centralizované ochrany HZS, by měsíčně činily 7370 korun. Tyto platby nejsou v reálných možnostech věřících z Gutů,“ říká šéf stavebního odboru biskupství Václav Kotásek s tím, že kostel by byl napojen na zkušenou agenturu, která poskytuje své služby firmám i veřejným institucím už dvacet let.