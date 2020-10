Rekonstrukce Vladislavského sálu potrvá do konce roku, 28. října se lešení sundá

Novinářům to řekl mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vít Novák.

Na dotazy, jakou bude mít ceremoniál podobu, ale odpověděl, že ohledně slavnosti nemá žádné informace a nemůže uvést ani to, zda se bude konat, či nikoli.

Prezident Miloš Zeman před týdnem v rozhovoru s rádiem Frekvence 1 řekl, že by považoval za zbabělost, kdyby se letos na Pražském hradě nekonaly oslavy 28. října. Umí si představit, že by se u příležitosti státního svátku připomínajícího vznik Československa musely ve Vladislavském sále nosit roušky a zrušila by se následná recepce ve Španělském sále.