Rekonstrukce Průmyslového paláce začne v novém roce. Podívejte se, jak bude vypadat

V roce 2008 vypukl v areálu Výstaviště rozsáhlý požár, při kterém shořelo celé levé křídlo Průmyslové paláce. „Od té doby stál na jeho místě jen provizorní bílý stan. Věc, která není důstojná výstav ani jiného užití a kromě toho to vypadá opravdu ošklivě. Aby mohl palác sloužit v původním rozsahu, tak to levé křídlo zásadně chybí,” říká Tomáš Hübl, předseda představenstva společnosti Výstaviště Praha, které areál s Průmyslovým palácem spravuje.

Zatímco hlavní budova a levé křídlo získají původní podobu z konce 19. století, ve vstupní hale a v pravém křídle zůstanou prvky z 50. let 20. století, kdy architekt Pavel Smetana upravil palác podle představ komunistů. Právě ti ho totiž několik let využívali pro své sjezdy a budovu přejmenovali na Sjezdový palác.

„Palác by měl získat násobně větší kvalitu, než má teď. Bude dál sloužit výstavám a veletrhům, ale měl by se více překlopit i do eventové části, to znamená konference, kongresy či velké plesy,“ dodal Hübl.