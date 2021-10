Rekonstrukce dálnice D1 po devíti letech skončila

„My jsme skutečně spěchali a tlak jsme cítili. Ale kvůli tomu, abychom to co nejdřív dali k dispozici řidičům. Hluboce se klaníme trpělivosti všech řidičů. My sami se strašně těšili na to, až ta dálnice bude volná. Spěchali jsme tak i kvůli sobě,” dodal šéf ŘSD.