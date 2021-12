Řekl jsem primátorovi od plic, co si o tom myslím, tepe hejtman Holiš trhy ve Zlíně

Nebyli jsme radními magistrátu Zlína dopředu upozorněni, že něco takového chystají. Spojil jsem se s primátorem Zlína a řekl mu od plic, co si o tom myslím. V tuto chvíli, kdy všechna ostatní větší města od vánočních trhů upustila a drží určitou sounáležitost, aby nenechávala lidi se potkávat, to považuji za velmi nešťastné a nevhodné. Jde zase o přilévání oleje do ohně. Vyzval jsem pana primátora, aby od těchto trhů upustili.