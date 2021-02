Registr očkování je plný chyb, ve Zlíně chystají vlastní

„Máme například sto dávek, oslovíme přes SMS sto žadatelů, ale z nich se přihlásí ke konkrétnímu termínu jen šedesát z nich. Musíme potom elektronickou závoru otevírat na vícekrát. Nevíme, proč se tak děje. Někteří zřejmě mají v systému rezervace dvě nebo si to rozmysleli či neměli odvoz, byli nemocní, zemřeli. Ale jde o dvě pětiny, což je dost,“ uvedl lékař.

Ukáže-li se během patnácti dnů, že to nefunguje, na konci března bude mít Zlínský kraj vlastní systém.

Systém je dosud rozdělený do tří různých kalendářů, a to pro první očkování, druhé očkování a pro náhradníky. „Ten pro náhradníky sice existuje, je ale nefunkční,“ přiznal lékař, jehož jméno redakce Práva zná. Vše by se mohlo změnit po dalších úpravách rezervačního systému, ke kterým dojde začátkem března.