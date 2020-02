Ředitelé škol poprvé spokojeni: odměny i méně žáků ve třídách

„Někteří ředitelé na základě negativních kampaní, které říkaly, že to bude hrob českého školství, jsou teď překvapení, že to žádný průšvih není a že je to docela dobré. Nevím o nikom, kdo by byl vysloveně nespokojený,“ popsal Právu šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, ředitel ZŠ Masarykova Praha-Klánovice. Ani podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka zatím nikdo vody nečeří.