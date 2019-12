Ředitel Motola: Nemocnice jsou ideální cíle

Kvůli tragédii v Ostravě posílila policie hlídky i v pražských nemocnicích. Jak to vypadá v Motole?

Poslali sem policisty ze zásahovky, hlídkovali tady.

Reagovali jste v nemocnici bezprostředně na zprávu z Ostravy?

My na to nemáme jak reagovat. Máme tu agresivní chování ze strany pacientů každý den. Každý den mám plný počítač nežádoucích událostí, v nichž zaměstnanci hlásí agresivní chování pacientů. Je to problém, který jde ruku v ruce se zvyšující se agresivitou ve společnosti. Jsem tu dvacet let a opravdu se to zhoršuje.

Vyčlenili jsme si dva fyzicky zdatné zaměstnance, říkáme jim „rychlé kecky“

Jak se to projevuje?

Zatím ve verbální rovině, ale asi není daleko doba, kdy se dostaneme na nějaké fyzické násilí. Lidé jsou opravdu extrémně agresivní, netrpěliví, každý má představu, že on je absolutní priorita, a pokud není, tak se snaží si prioritu získat za každou cenu.

A nesouvisí to s dlouhým čekáním pacientů, s nedostatkem lékařského personálu?

To by mohlo být i naopak, to by mohl být agresivní i personál, ale ten není.

Máte ve vaší nemocnici ochranku?

To je velký problém. Vyčlenili jsme si dva fyzicky zdatné zaměstnance, říkáme jim „rychlé kecky“. Mají doběhnout na místo a zajistit zásah proti agresivnímu pacientovi. Ale jsme tlačeni, abychom vše kupovali co nejlevněji, a zkuste si vypsat výběrové řízení na levnou ochranku. Asi víte, jak to dopadne.

Má tato ochranka nějaké vybavení?

Nemá, to jsou obyčejní lidé, spoléhají se jen na to, že jsou fyzicky zdatní a že jsou dva.

Jak by reagovali na takovou situaci, jaká nastala v ostravské nemocnici?

To se nedá řešit. Upřímně, buď by musel někdo mít u sebe legálně drženou zbraň a toho muže zastřelit, nebo nevím. Chlapa, který začne střílet, neodzbrojíte, to umí v republice pár lidí.

Padl návrh, aby měly nemocnice ozbrojenou ostrahu.

Také jsem o tom uvažoval, že bychom měli ochranku na té úrovni, že by mohla nosit zbraň. Ale to je strašně kontraproduktivní. Jedna věc je zbraň nosit a druhá věc je umět s ní zacházet. Obecně si myslím, že se této oblasti věnuje málo pozornosti. Ve zdravotním pojištění na to peníze nejsou, přičemž nemocnice jsou dnes ideální měkké cíle pro to, aby je někdo postihl.

Máme tu zdroje radioaktivního záření, obrovské objemy chemických látek, chlorem v prádelně počínaje, máme tu i obří koncentraci lidí. Když si vezmete, jak je Motol obří, tak jen jeho evakuace by byla gigantický problém. Myslím si, že by se s tím mělo něco dělat. Na ochranu nemocnic by měly být vyčleněny nějaké peníze, ze zdravotního pojištění nejsme schopni to zaplatit.

Pomohly by bezpečnostní rámy jako na letištích?

Viděl jsem to v Izraeli, tam to nemocnice mají. Ale to není jen o bezpečnostních rámech, k tomu potřebujete ještě lidský potenciál, celý software. Jsou případy, kdy ty rámy musí být odstraněny, např. máte vyhlášený traumaplán a začnou vám sem vozit lidi bůhví odkud, které nemůžete prohlížet, protože to jsou v první řadě ranění.

My jsme otevřené zařízení, jsme na konečné metra. Máme tu hlídku se psy, která chodí i podzemními patry. Bezdomovci si tu dělají hnízda a my je vždy musíme najít. Je to nekončící proces.

Budete chtít o bezpečnosti nemocnic jednat s politiky?

Dřív se připravovalo výběrové řízení na centrální bezpečnostní služby pro nemocnice, ale potom to usnulo, protože se ukázalo, že je to složité. Každá nemocnice potřebuje jiný počet lidí, jiný počet psů, areály vypadají jinak.