Rath míří do vězení. Nevím, jak zaplatím 10 milionů, tvrdí

Jste psychicky i fyzicky připraven nastoupit v pondělí do výkonu trestu?

Jsem připraven už dlouho, uvidíme, zda to bylo dostačující. Pracuji na tom sedm let, ale objevují se stále nové problémy, když vyřešíte jeden, objeví se další. Pravda je, že pětidenní lhůta pro nástup do vězení je tak krátká, že spoustu věcí nestačím dokončit anebo řádně předat.

Když byli manažeři Mostecké uhelné odsouzeni ve Švýcarsku, dostali výzvu k nástupu za dva tři měsíce po jejím obdržení. I v Česku se lhůta dává běžně delší než pět dnů, protože je každému jasné, že musíte dotáhnout věci rodinné, pracovní, zdravotní i úřední. Nikoho vůbec nenapadlo, jak ve lhůtě pěti dnů já, který nemám žádné finanční prostředky, můžu zaplatit trest deset milionů. A jsem zvědav, jak je ve vězení seženu.

Pokud je neuhradíte, hrozí vám prodloužení trestu o dalších 2,5 roku.

Ano. Ale je to absurdní, protože těžko to můžete vyřešit během pěti dnů. Mám sice podíl na nemovitostech, ale to je velice obtížně prodatelná záležitost. I jednodušší prodej bývá často na měsíce, ne-li roky. Vyžaduje to vaši fyzickou přítomnost, což z vězení není možné.

Kdy jste dostal výzvu k nástupu do vězení?

Úsměvné už bylo, jak mi byla doručena. Místo aby mi ji poslal poštou, jak je to běžné, soud s ní ve středu poslal skupinu tří policistů v civilu. Kdyby takové způsoby doručování dělaly soudy obvykle, český stát by zbankrotoval. Řekl bych, že posláním tří policistů středního věku s platem mezi 50 a 70 tisíci, nejdřív autem na krajský soud a pak za mnou, čímž strávili podstatnou část pracovního dne, krajský soud výrazně zneužil svou pravomoc.

Jestli se neobávali, že se jim budete skrývat.

Denně dostávám do ordinace od soudů doporučené dopisy a nevím, co mi nese pošťačka, takže v tom problém nebyl…

Bývalý středočeský hejtman David Rath Foto: Michal Kamaryt, ČTK

Jak vnímá rodina, že odcházíte za mříže?

Těší se, že si konečně ode mě odpočinou, že je přestanu buzerovat. (směje se) To víte, to je pořád „uč se, dělej něco“. Říkám to s nadsázkou, ale musí se to brát i z tohoto pohledu.

Co si berete s sebou?

Vzhledem k tomu, že v dopise je napsáno, že mám hlavně vzít doklady o své kvalifikaci, budu tam brát to, že mám dvě atestace z interny, že mám způsobilost k výkonu praktického lékaře a licenci v oboru břišního ultrazvuku. Předpokládám, že to Vězeňská služba využije, když to po mně chce.

Chápu správně, že vás na Ruzyni chtějí zaměstnat jako lékaře?

To nevím, ale je tady napsáno, že mám vzít všechny tyto doklady a že to (čte z písemné výzvy) „umožní vhodné pracovní zařazení ve výkonu trestu odnětí svobody“.

Budete chtít být na cele sám, pokud to Vězeňská služba umožní?