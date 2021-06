Rašení révy mělo největší zpoždění za čtvrt století

Vinná réva v Česku začala letos kvůli počasí rašit nejpozději za posledních 25 let. Problém pro úrodu by to být neměl. Réva naopak díky pozdějšímu rašení unikla riziku, že ji poškodí jarní mrazy, takže vinaři si na rozdíl od sadařů mohli oddychnout. Z pohledu vývoje vegetace jsou určující především termíny kvetení a zaměkání bobulí. Na základě těchto termínů je možné odhadovat vývoj vegetace.