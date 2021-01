Rakušané přehradili přechody až dopoledne

Přes Mikulov by to bylo daleko a časově omezený provoz v Poštorné by znamenal, že by musel vyjíždět z domu o několik hodin dříve, aby měl jistotu, že nebude stát v koloně před otevřením přechodu. „Situace není dobrá, nemůžeme si dovolit přijít do práce pozdě. Jsem rád, že tu práci mám. Tak v nejhorším případě budu muset v Rakousku nějaký čas bydlet. Na druhé straně, zase by mi to usnadnilo otázku testů na covid,“ dodal další pendler z Břeclavi.