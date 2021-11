Rakušan: Příště půjdeme do voleb bez Pirátů

Myslíte, že pro STAN bude platit „třikrát a dost“? Už jste po TOP 09 a lidovcích ve třetí koalici. Myslíte, že po zkušenosti s Piráty už do žádné nepůjdete?

Pokud se mě ptáte na současnou atmosféru ve STAN, tak je odpověď jasná: Příště půjdeme sami.

Prezident Zeman se uzdravuje. Překvapilo vás, když teď řekl, že nebude mít problém pověřit Petra Fialu sestavováním vlády?

Zaprvé přání panu prezidentovi, aby uzdravování pokračovalo. Evidentně to vypadá, že je mu podstatně lépe, což celé další dění zjednodušuje. Pokud vláda skutečně podá demisi po ustavující schůzi Sněmovny, v té chvíli už bude na řadě pan prezident.

Sám řekl, že nebude proces žádným způsobem zdržovat. Což je názorový posun, a bylo by dobře, kdyby byl proces předání moci takto hladký, protože by se nová vláda poměrně brzy mohla ujmout své práce.

Oddychl jste si, že nebudete muset aplikovat článek 66 Ústavy ČR a dočasně přesunovat prezidentovy pravomoci na šéfa Sněmovny a premiéra?

Určitě jsem si oddychl, protože to bylo krajní řešení nové situace, kdy to podle lékařské zprávy z ÚVN vypadalo, že prezident nebude schopen se v nejbližší době vrátit k výkonu svých pravomocí. Tohle je mnohem komfortnější. Nikomu se nechtělo do aktivace článku 66, pokud by to nebylo nutné.

Čekáte, že stejně hladké bude jmenování celé vlády?

Pokud pan prezident chce, aby vznikla plnohodnotná vláda rychle, tak bych považoval za rozumné, aby vláda byla přijata jako celek bez nějakého kádrování jednotlivých ministrů.

V minulosti prezident premiéry potrápil tím, že jim nechtěl jmenovat ministry. Nebude podle vás problém, pokud bude ministrem zahraničí Pirát Jan Lipavský, který má zcela odlišné názory od prezidenta na Rusko a Čínu?

Odlišné názory než pan prezident má pravděpodobně vláda jako celek. Naše koalice se jasně identifikuje jako proevropská, prozápadní, chce pevné členství v NATO, v EU a jasně identifikuje i rizikové země, mezi něž v této chvíli řadí určitě Rusko a Čínu. Takže si nemyslím, že je to individuální názor. Ale to by přece neměl být důvod k tomu, aby jednotliví ministři procházeli nějakým kádrováním prezidentem. Kdyby k němu došlo, tak věřím, že premiér by se jasně vyslovil, že za svým týmem stojí.

Je překvapivé, že máte všichni představu o tom, že když se s Piráty potkáme, tak máme šavle, kolty a je tam nenávist. Vít Rakušan

Jan Lipavský je striktním odpůrcem spolupráce s Ruskem třeba u dostavby Temelína. Nebude to na překážku nápravě vztahů s Ruskem?

S Janem Lipavským jsem seděl v zahraničním výboru a musím konstatovat, že v zahraniční politice je opravdu zorientovaný. Je to člověk, který má veliký přehled, jazykově je kompetentní a nevnímal jsem u něj černobílé vidění světa.

On byl společně s Helenou Langšádlovou (TOP 09) důsledný v identifikaci hrozeb při dostavbě Temelína. To ho možná mediálně posunulo do světla, že je to militantní člověk proti Rusku, ale neslyšel jsem od něj, že by se nemělo pracovat na restartu vztahu s Ruskem.

Jak to, že jste jako PirSTAN dostali pozice ministra zahraničí i ministra pro evropské záležitosti? S prominutím ani jedna z těch stran nemá velké zkušenosti se zahraniční politikou.

Zatím ne, ale ve STAN máme řadu lidí, kteří zahraničněpolitickou zkušenost sami mají, ale zatím ji neměli možnost prokázat v exekutivní práci. Např. Martin Dvořák, bývalý generální konzul v New Yorku, velvyslanec v Kuvajtu, velvyslanec na Balkáně, dlouholetý zaměstnanec ministerstva zahraničních věcí...

Bude ministrem pro evropské záležitosti?

Myslím si, že spíš ne. Byl kandidátem na zahraniční věci. Ale i ta dvě zbylá jména, která už pronikla do médií, jsou silní kandidáti. Pan senátor Mikuláš Bek má zkušenost s řízením silné instituce, kterou Masarykova univerzita určitě je, jazyková kompetence vynikající, do toho manažerské schopnosti a je to předseda senátního výboru pro evropské záležitosti.

A Radim Sršeň, který možná není v mediálním povědomí tak známý, ale zato je vysokoškolský pedagog zaměřený na evropskou problematiku a také zastupuje ČR dlouhodobě v Radě regionů EU, je skvěle jazykově vybaven, mluví anglicky jako česky.

Vrátím se k vaší otázce. V určité fázi vyjednávání jsme měli zájem i o jiná portfolia, ale ve chvíli, když ve vyjednávání došlo k tomu, že Evropa by měla být v našem portfoliu, tak jsme si vzali přestávku. Řešili jsme to, oslovovali lidi a přišlo nám to finálně neuvěřitelně zajímavé kvůli českému předsednictví EU od července 2022.

Nebylo v tom také to, že zbytek koaličních stran, které jsou silně proevropské, to nechtěly dát euroskeptické ODS?

Nikdy nebylo při vyjednávání na stole: vám to nedáme, protože jste protievropští, a zadruhé, což nám málokdo věří, my jsme v tu chvíli nevěděli, jak si ve Spolu resorty rozdělí.

Bylo jednodušší vyjednat dohodu s koalicí Spolu než s Piráty vzhledem k tomu, že to mezi vámi teď jiskří, když Piráti zveřejnili analýzu, ve které vás viní z jejich volebního debaklu?

Je překvapivé, že máte všichni představu o tom, že když se s Piráty potkáme, tak máme šavle, kolty a je tam nenávist. Oni v pondělí zveřejnili analýzu, ale v úterý jsme se v osm ráno sešli před jednáním se Spolu a tam jsme si řekli: teď nebudeme řešit žádné interní problémy, to si užijme někdy jindy, teď se pojďme připravit jako koalice.

Dokázali jsme v úterý, byť to bylo bezprostředně poté, jako koalice vyjednávat. Vždycky, když jsme měli pauzu – byli jsme tam třináct hodin, byly taktické porady –, tak jsme byli vždycky schopni se dohodnout. A ze schůzky nikdo neodešel, a to chci zdůraznit, domů jako absolutní vítěz a někdo jako absolutně poražený. My jsme třeba určitě nezvítězili z pohledu našich Starostů v tom, že ministerstvo pro místní rozvoj je v pirátské části.

To byla podmínka Pirátů, bez které by do toho nešli?

Podmínka? Nebylo to ultimativní, ale vyplynulo to z vyjednávání, když se domluvilo, že digitalizace bude na ministerstvu pro místní rozvoj. A je to ministerstvo, které je pro ně zásadní. Pro nás bylo důležité ministerstvo školství, o které Piráti měli také zájem.

My máme ambici udělat revizi zákonů, a případně je i škrtat, pokud jsou přežité. Vít Rakušan

Dali vám Starostové sežrat, že jste neudrželi místní rozvoj?

Nebudu popírat, že se o tom diskutovalo, a jestli Starosty něco bolelo, tak je to ministerstvo pro místní rozvoj. My bychom byli rádi, kdyby v expertních týmech na ministerstvu fungovali i naši lidé, aby, když to zlehčím, až bude vyhlašována Vesnice roku, tak aby u toho někdo od Starostů za ministerstvo byl. Na druhé straně kvůli digitalizaci, která tam bude centralizována, je to jistě kompetencí Pirátů.

Dohodli jste se, že budete moci na jiná ministerstva vyslat své náměstky?

Ještě ne, a to ani s Piráty, ale domluvili jsme se, že nominace náměstků budeme řešit na úrovni předsedů stran. Ale pravděpodobnost, že političtí náměstci budou na ministerstvech v rámci koalic umístěni křížovým způsobem, je veliká.

Říkáte, že na místní rozvoj se přesune všechna digitální agenda, ale např. datové schránky spravuje vnitro, to budete muset měnit kompetenční zákon?

Ano, a nebude to jediný přesun. Už máme s Ivanem Bartošem vypracovaný návrh, jak by se měly agendy přesouvat. Budeme muset samozřejmě postupovat hodinářsky, abychom nevykostili něco, co by pak nefungovalo. A samozřejmě budeme muset pracovat v rámci celé vlády.

Chcete vytvořit tři nové vládní posty. Neudělali jste to hlavně proto, aby vám fungovaly lépe počty ve vládě, než proto, že to zlepší fungování státní správy?

Stojím si za všemi třemi posty. S nějakým nesmyslem bych měl problém. Evropské záležitosti v situaci, kdy budeme předsedat EU, nemusím ani obhajovat. Legislativní rada může vzbuzovat otázky. Nechci prvoplánově kritizovat ministryni Benešovou, ona se věnovala resortu spravedlnosti, ale legislativní rada fungovala formálně. Jako poslanec jsem viděl řadu nekvalitních zákonů, které přišly z vlády. My máme ambici udělat revizi zákonů, a případně je i škrtat, pokud jsou přežité. Je ale potřeba říci, že tu nevzniknou nové úřady, které potřebují baráky a desítky úředníků.

Neříkejte, že jedním z důvodů vzniku těch postů není to, aby všech pět stran dostalo přiměřený počet ministerských míst?

První, co Petr Fiala řekl, že nepřipustí, aby vznikaly zbytečné funkce. U vědy a výzkumu zaznělo od KDU-ČSL, že funkce Pavla Bělobrádka, který byl vicepremiér pro vědu a výzkum, byla důležitá a že to ocenili i lidé z akademické obce.

Vláda chce šetřit. Fiala řekl, že bude po každém ministrovi chtít, aby ušetřil šest procent z rozpočtu svého resortu. Kde to budete chtít na vnitru vzít?

Už jsem si rozpočet vnitra dokonce s ekonomem prošel a mám tři verze různých úspor. A mohu ubezpečit, že ani jedna nepočítá s tím, že poklesnou platy policistům a hasičům. To by si za výkon během covidu nezasloužili. Ale bude těžké těch šest procent najít už kvůli tomu, jak stoupají ceny energií.

Půjdou pozastavit některé neinvestiční nákupy. Což není technika pro policisty, ale např. obnova některé IT techniky. Zatím říkám, podle toho, co jsme prošli, by šlo ušetřit 4,5 procenta.

Před volbami jste říkali, že je na ministerstvech spousta zbytečných úředníků. Kolik jich propustíte na vnitru?

Než začnu říkat, kdo je zbytečný, tak první cestou bude zrušit neobsazená místa. Ale je jasné, že k nějaké systemizaci dojde.

A co uděláte s politickými náměstky?

Ty chci vlastní.

To znamená, že Michal Hašek půjde mezi prvními?

To je člověk Jana Hamáčka. Slušně s ním pohovořím, ale nepředpokládám, že ho budu chtít za politického náměstka. U ostatních se budu řídit tím, čím se řídím doposud, že neměním nic, co funguje. A co nefunguje, vyměním, ale až po určitém rozkoukání.

Dostávám otázky na policejního prezidenta Jana Švejdara. Vycházím s ním dobře, ale vidím úkoly, které už měly být dávno hotové. A budu chtít od něj slyšet, proč hotové nejsou.

Budete i šéfem Ústředního krizového štábu. Počty nakažených jdou kriticky nahoru, co uděláte pro to, abyste nemuseli před Vánoci zase uvrhnout zemi do lockdownu, jak pohrozil profesor Válek, kandidát na ministra zdravotnictví z TOP 09?

Jsem manažer jednoduchosti a budu chtít slyšet, jak krizový štáb funguje, a jeho jednání zjednodušit tím, že požádám své kolegy, aby před každým zasedáním krizového štábu zasedli ministři vnitra, zdravotnictví a školství a dvě hodiny probírali situaci. Určitě nedokážeme najít všechna opatření, aby se lidem líbila, ale budeme jednotní, byť bychom se tam pohádali.

Půjde to bez lockdownu?

Při dobrém managementu se bez něj obejdeme. Důležité jsou hlavně počty lidí v nemocnicích a v těžkém stavu. Prvotně se budeme muset zaměřit na nejvíc postižené regiony. Souhlasím s tím, co udělala teď vláda: že nařídila kontroly v restauracích a kavárnách.

Budete chtít víc tlačit na lidi, aby se očkovali, jako např. v Sasku, kde do kina či restaurace smějí jen očkovaní?

To by mi nebylo vnitřně příjemné. Proočkovanost u nás není ani tragická, ani skvělá. A je tu prostor k motivační kampani. Musíme víc zapojit praktické lékaře. Ti své pacienty dokážou přesvědčit. Musíme lékařům výrazně navýšit platby za domácí návštěvy, protože seniory může přesvědčit hlavně osobní konzultace s lékařem.

A co negativní motivace?

S tou bych počkal. Stejně jako s tím, že se přestanou proplácet testy.

Vy byste chtěli znovu testy proplácet?