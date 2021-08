Rakušan je znovu předsedou STAN, ve volbách chce zvítězit

Chtěl bych vyzvat kolegy z koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), buďme spojenci, pojďme do toho po volbách společně, veřejnost to čeká.

K moci se podle Rakušana nesmí dostat SPD, komunisté ani další extrémisti. „Bylo by to naše selhání,“ podotkl s tím, že mluví i ke kolegům z ostatních stran. „Chtěl bych vyzvat kolegy z koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), buďme spojenci, pojďme do toho po volbách společně, veřejnost to čeká," obrátil se do pléna na předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou a šéfa lidovců Mariana Jurečku.