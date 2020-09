Půl roku odebírá lidem vzorky z nosu. Důležité je šířit mezi lidmi klid, říká

Přestože na začátku epidemie nikdo pořádně nevěděl, co má dělat, Holovský hlavně chválí přístup odborníků na svém pracovišti, protože byli prý všichni výborně proškoleni.

„Pracovníci infekčního oddělení nám vyšli nesmírně vstříc, naučili nás to, proškolili, pomáhali se vším, co se dalo, aby se situace zvládla. Podle mě všichni předvedli nadlidský výkon,“ říká.

„Musíte volit velmi individuální přístup, přicházeli často vystrašení, netušili, co je čeká. Musíte je informovat, uklidnit, vystupovat profesionálně a šířit mezi lidmi klid,“ říká zdravotník s tím, že za uplynulý půlrok už jsou lidé mnohem více informovaní a situaci zvládají skvěle.

„Je pravda, že jsme do toho investovali hodně času a naše rodiny se musely obětovat a přebrat za nás spoustu povinností,“ svěřil Novinkám Holovský s tím, že on sám má dvě děti, takže jeho rodinné povinnosti musela zvládnout manželka sama za pomoci rodičů. Nikdo totiž tehdy netušil, co koronavirus dokáže, takže kontakt s blízkými lidmi zdravotníci přerušili.