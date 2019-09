Ptačí ráj u Hlučína sužují ohňostroje

Město Hlučín do příštích let na základě kritiky zvažuje jejich omezení.

„Mohu potvrdit, že zejména v souvislosti s novoročními ohňostroji jsme tady měli za posledních několik let desítky zraněných ptáků, hlavně labutí. Z doby nálezu a z charakteru úrazu šlo dovodit, že se pták splašil a narazil do elektrických drátů nebo do mostního pilíře či jiného objektu. I proto nejsem přítelem takové zábavy. A blízkosti ptačí rezervace, kde se lidé snaží ptačí populaci chránit, by to nemělo být vůbec,“ řekl Orel.