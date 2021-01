Prymula: Sputnik může pomoct vyřešit výpadky. O nákupu budeme s premiérem diskutovat

Kvůli nedostatku vakcíny v Česku vázne očkování. Měli bychom začít jednat přímo s výrobci a objednat si vakcínu bokem, nespoléhat se jen na Evropskou unii?

Určitě bychom si nějaké vakcíny obhospodařit měli, protože teď je zpomalen celý ten proces očkování a potřebujeme je co nejrychleji. Pokud se nám nepodaří získat vakcíny, které jsou registrované v Evropě, což je těžké, tak pak je samozřejmě tato cesta.

Hrozí České republice nějaký postih, kdybychom obešli kolektivní smlouvu Evropské unie a domluvíme si to sami?

Smlouva, která se týká Evropské unie, je jenom pro sedm výrobců, kteří ji s Evropskou unií uzavřeli. V případě dalších výrobců tady to omezení není. Pokud by to byla vakcína, která je neschválená v Evropské unii, tak je to možné udělat jedině cestou jako zvolilo Maďarsko, a to je emergentní použití jenom pro tu danou zemi, s tím že se to nesmí vyvážet kamkoliv dál.

V rozhovoru pro Radiožurnál jste zmiňoval konkrétně ruský Sputnik V, který by mohl přicházet v úvahu a například i Maďarsko jej objednalo. O této vakcíně koluje spousta rozporuplných informací. Je tato vakcína spolehlivá a bezpečná?

Podle toho, co o ní zatím víme, tak se tak jeví. Ještě jsem neviděl výsledky velké studie, která byla zahájena až po registraci, protože tu byla velká nevole, že ta studie nebyla už před registrací, ale myslím si, že ty výsledky musely být předloženy teď Evropské lékové agentuře, kde bylo žádalo o registraci této vakcíny. Doufám, že se dostanou i na veřejnost.

Které vakcíny podle vás přichází v úvahu a dovolil byste je aplikovat českým občanům?

Vakcín v tuto chvíli není mnoho, protože zatím neprošly testováním. Jediné, o čem se dá mluvit, co už bylo naočkováno poměrně velké mase lidí, je celobuněčná čínská vakcína Sinopharm. Jinak těch vakcín opravdu není mnoho, protože jsou v testovacích fázích.

Takže kromě Sputniku byste si dovedl představit ještě Sinopharm?

Tato vakcína má svoje kouzlo v tom, že zřejmě nebude mít problém s nějakými mutacemi, protože tam má svém povrchu celou řadu antigenů, jelikož jde vlastně o mrtvý virus. Na druhou stranu její imunogenita je kratší než u jiných vakcín, což znamená, že by se musela přeočkovávat asi jednou za šest měsíců. To je samozřejmě hendikep.

Ministr Blatný zatím Sputník odmítá s tím, že není registrován, a tudíž jeho použití není na pořadu dne. Vy teď naopak říkáte, že bychom si tuto vakcínu měli objednat, abychom vyřešili situaci. Nevrhá to špatné světlo na komunikaci vlády, když se nejste schopni shodnout a mluvíte každý jinak?

Tohle jsou názory. Já to prezentoval samozřejmě jako svůj názor. Je myslím snaha sem dostat vakcíny co nejdříve, a pokud se to nepodaří jinak, tak tohle je jedna z cest. Nic víc. Byl to v podstatě můj návrh, který musí někdo posoudit. Nerozhoduji, jestli to půjde tou nebo onou cestou.

Jste poradcem premiéra, který sám očkování řídí. Budete mu to navrhovat?

Určitě o tom diskutujeme. Je pravdou, že je to složitá cesta, nicméně je tu, takže se o tom asi bude dále debatovat.

Nebojíte se, že kvůli řadě mýtů okolo ruské vakcíny nebudou mít lidé v případě jejího nákupu a použití o její naočkování zájem?

Určitě by se našli lidé. Nebyla by to nějaká úplně dominantní dodávka, šlo by o nějakou doplňkovou, protože výrobní kapacity nejsou tak velké jako u některých velkých farmaceutických gigantů. Pokud by byla tato vakcína schválená, tak budou k dispozici veškerá data.

Ale co do její konstrukce, tak vykazuje výrazně vyšší účinnost než třeba AstraZeneca, která je velmi podobná. Tady si myslím že nějaký velký problém by neměl být, pokud by to samozřejmě bylo posouzeno autoritami u nás a bylo řečeno, že bezpečnost je dostatečná.

Podle vašich slov se již Česká republika pokoušela jednat s některými výrobci o přímých dodávkách vakcín. Můžete říct s kterými?

Raději ne. Byl to pokus, jestli se dá jít náhodou kolem systému a obě firmy to odmítly.

Takže to byly společnosti, s nimiž má EU uzavřené smlouvy?

Jsou to firmy, s kterými má Evropská unie uzavřenou tu velkou smlouvu. Chtěli jsme vědět, jestli je nějaká šance objednat si vakcínu mimo, obě to odmítly.

Nebylo by řešením pustit do systému firmy, které o to dlouhodobě žádají a jsou připraveny očkovat? Kdyby uspěly, proočkovanost by se mohla navyšovat rychleji.