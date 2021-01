Prymula: Restaurace patří z hlediska šíření nákazy k nejrizikovějším

Podle epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly je riziko nákazy v restauracích na 7. až 8. stupni z 9. Prymula to ve čtvrtek uvedl s odkazem na data z celého světa a dodal, že tvrdá opatření přijatá v souvislosti s epidemií potrvají zhruba do března. Následně by do června mohlo podle něj docházet k postupnému uvolňování.