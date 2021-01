Očkovací centrum vznikne v areálu O2 areny

Jedno z velkokapacitních očkovacích center vznikne v O2 universum v pražské Libni. Na Twitteru to v úterý uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), který se byl na místě podívat. Jeho poradce a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula dnes České televizi řekl, že centrum, v němž by se aplikovaly vakcíny proti covidu-19, by mělo být zprovozněno do konce ledna.