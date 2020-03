Prymula: Děti jsou pro své prarodiče v šíření koronaviru jen malým rizikem

Po rozhodnutí uzavření škol, ale ne školek se v souvislosti se šířením koronaviru objevuje řada otázek. Jedna z nich je, jestli je důvodem, proč se nezavřely školky, strach vlády z toho, že by předškoláci mířili k prarodičům a tím je mohli potenciálně nakazit.

Ne, to je nesmysl. Měli jsme problém s tím, že když zavřeme školky, značně budeme handicapovat jejich rodiče a ohrozíme třeba zdravotnictví, protože sestřičky nebudou mít kam dát děti. Nebylo to kvůli prarodičům. Děti se ani zdaleka nepodílejí na šíření tak, jako u chřipky, a za druhé, když budou v úzkém kontaktu rodiny a kontakt bude setrvalý, problém nevidím. Určitě to není možné vymyslet nějak jinak. Kdybychom handicapovali jak rodiče, tak prarodiče, tak děti nebudeme mít kam dát. Myslím, že toto je logická cesta.

Děti tedy pro své babičky a dědečky rizikem nejsou? Příznaky nemoci jsou u nich přece jen mírnější a objevují se i názory hygieniků, že jsou jakýmisi přenašeči viru.

Určitým drobným rizikem být mohou, ale myslím si, že je skutečně malé. Samozřejmě není asi žádoucí, aby se prarodiče starali o děti, které přijely z Itálie a jsou ve čtrnáctidenní karanténě. Ale pokud to bude naprosto běžný kontakt v rámci rodiny, kdy tam třeba prarodič žije, tak vidím jako naprosto nesmyslné zakazovat mu, aby se o ty děti mohl starat.

Musíme zachovat chod země, protože jinak se zastaví výroba a nebudou potraviny

Znamená to tedy, že je to především krok vlády k tomu, aby v Česku vůbec někdo pracoval?

Musíme zachovat chod země, protože jinak se zastaví výroba, nebudou potraviny a nebudeme tady mít elementární prostředky, které potřebujeme. Musíme udržet chod státu, ať se děje, co se děje. Minimálně kritická infrastruktura musí fungovat za každé situace.

Na to jste si stihli udělat nějakou analýzu, které rodiče je lepší do práce poslat? Třeba, že zdravotní sestřičky mají více předškoláků apod.?

U těch školkových by prostě doma někdo být musel. U školáků je velká šance, že má sourozence, který je třeba starší a může se o něj postarat. Poté řešíme variantu, kdy se domlouváme například s nemocnicemi, že by se zřídily dětské skupiny, kde se budou starat o děti svých zaměstnanců. Budeme kvůli tomu i v kontaktu s učiteli i studenty pedagogických fakult, jestli by tam v této roli nemohli působit. Chceme, abychom režim nastavili tak, abychom neochromili zdravotnická zařízení.

Takže o pomoc budete žádat i studenty?

Ano.

Co říkáte na výhrady pro cesty v MHD, kde se v jednu chvíli také koncentruje až 100 lidí? To je podle vás v pořádku?

Technicky nelze dopravu zastavit. Riziko je tam mnohem nižší. Lidé jsou rozprostřeni a nejsou v hloučku úplně v jednom místě a na takovou dálku se to nebude šířit. Druhá věc je ta zcela pragmatická. Když tu zastavíme veškerou dopravu, tak ochromíme celou zemi, a to nelze.

Není vhodné dělat umělé kroky, že budu hrát pro 99 lidí a prodávat 99 lístků

Ještě se zastavme u nařízení vlády zakázat jednorázové akce a uzavřít místa, kde se koncentruje víc než 100 lidí. Už se objevují kina či divadla, která omezí návštěvnost pouze na 99 lidí. Je to podle vás rozumné rozhodnutí ve smyslu vládního nařízení?

Je to trochu obcházení, a očekával jsem to. Známe českou náturu. Jak je možné něco obejít, tak se to obejde. Už když jsme se rozhodovali o tom, na jaké hranici místa uzavřít, bylo zřejmé, že tu takové přístupy budou. Budeme jednat i s ministry školství a kultury. Toto by se mělo vyprecizovat. Není vhodné dělat umělé kroky, že budu hrát pro 99 lidí a prodávat 99 lístků. Chápu ekonomické dopady, ale pokud to chceme rozumně zastavit a vidíme státy, které jsou před námi a že se jim to úplně nedaří, tak bychom měli dodržovat nějaká elementární pravidla.

Nechceme přejít na vojenské plánování a výjimečný stav, ale je možné, že striktnější omezení v některých zemích přijdou

Jak to může vláda udělat, když se velmi často jedná i o soukromé subjekty?