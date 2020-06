První vlaky vyjedou na Slovensko

Rozjedou se i další vlakové spoje do Rakouska a Německa, ale až později. Od neděle za týden obnoví ČD plný provoz linky Praha–Berlin–Hamburg/Kiel a pak také spoje mezi Chebem a Norimberkem.

Současně má být za týden obnoven provoz drah z Prahy do Lince a také z Prahy přes Vídeň do Štýrského Hradce. O vlacích do Polska nebo Maďarska se ještě jedná, RegioJet předběžně na 12. června slibuje alespoň autobusové spojení do Budapešti.

K normálu se postupně vrací i letecké spojení. Podle včerejšího rozhodnutí vlády už mohou letadla ze zemí EU přistávat na všech letištích v Česku. Dosud směla přistávat jen v Praze.

V současné době létají z Prahy linky ČSA do Frankfurtu, Paříže, Amsterdamu, Stock­holmu a Buku­rešti. Další linky obnovily například KLM, Lufthansa nebo Swiss.

Od 10. června začnou Smartwings létat do chorvatského Splitu, 15. a 16. června ČSA spustí linku do Košic a Budapešti a 25. června otevřou úplně novou linku do Londýna-Heathrow.