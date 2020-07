První státy zvažují, že vyřadí Česko ze seznamu bezpečných zemí

„Během dnešního odpoledne jsme obdrželi aktuální zprávu z naší ambasády v Lotyšsku, že nám zřejmě opět hrozí návrat na žlutý seznam méně bezpečných zemí. Souvisí to s výkyvy nárůstu nových případů v Česku,” uvedl pro Novinky ministr zahraničí Tomáš Petříček.

„Dá se očekávat, že podobné úvahy probíhají znovu i v Estonsku. Pro české cestovatele by to znamenalo zřejmě 14denní karanténu po příjezdu do země,” doplnil.