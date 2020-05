Průzkum ČSSD: prošla by jen ve třech krajích

Ačkoli šéf, místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček v krizi mezi lidmi výrazně zabodoval, je nyní otázkou, jak se to může promítnout do výsledků říjnových voleb.

V jižních Čechách bude v čele hejtmanka Ivana Stránská, která v čele kraje vystřídala v roce 2017 Jiřího Zimolu. V kraji přitom soc. dem. v roce 2016 získala nejvyšší počet hlasů, a to 22,5 procenta. Nyní půjde o to, zda se do boje pustí i Zimola, který si koncem loňského roku zaregistroval nové volební uskupení s názvem Změna 2020. „Vše se dozvíte do konce června,“ odpověděl Zimola na dotaz Práva, zda se svým hnutím půjde do krajských voleb.