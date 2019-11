Propojení generací: studenti získali levně byt, na oplátku se starají o seniory

Sehnat dostupné bydlení je pro vysokoškoláka obtížné a já se vždycky chtěl seniorům věnovat. Je to pro mě super nabídka dvou v jednom.

„Hodně si povídáme, hrajeme deskové hry nebo jim hraju na kytaru. Pro mě je to forma relaxu,“ vysvětluje Cuong Manh Vu. Rodilý Čech s vietnamskými kořeny je jedním ze studentů, který se do projektu zapojili.

„Pro mě jako vysokoškoláka je dost obtížné sehnat bydlení za přijatelnou cenu. Studuju sociologii a sociální politiku na Karlově univerzitě a seniorům jsem se vždycky chtěl věnovat, takže pro mě je to vlastně super nabídka dvou v jednom,“ dodává Cuong Manh Vu. Výměnou za svůj čas dostal od Prahy 3 vlastní byt ve stejném domě v Krásově ulici, kteří obývají i klienti pečovatelské služby.

Inspiraci našla radnice v zahraničí, kde podobné programy úspěšně fungují už několik let. Do programu zařadila dva obecní byty. Student Van, jak ho začaly seniorky v domě přezdívat, platí za nevybavený byt 1+0 nájemné 2688 korun měsíčně bez energií. V druhém bytě v Roháčově ulici, který je rozlohou téměř dvojnásobný, platí student bez energií 5 172 Kč měsíčně.

„Aktuálně jsme řešili problém, že máme právě tyto dva byty na Praze 3 volné, a tak se zrodil tenhle nápad. Zájem byl veliký a vypadá to, že projekt funguje,” pochvaluje si místostarosta Ondřej Rut. „V České republice jsme zatím zřejmě jediní, kdo něco podobného provozuje,” dodává s tím, že by v projektu radnice ráda pokračovala i do budoucna.