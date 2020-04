Zeman na ČT popřál lidem víru, naději a lásku

Prezident uvedl, že Velikonoce jsou svátkem vzkříšení. Společnost podle něj sice není mrtvá, ale zraněná. „Potřebuje uzdravit láskou, solidaritou a sounáležitostí,“ uvedl Zeman. Lásku by měli lidé projevovat dětem, které jsou budoucností, a ke starým lidem z úcty za to, co mají za sebou.