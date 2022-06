Proč Válek povolil třetí dávku pro děti, když SÚKL byl proti? Řídil se názorem agentury EU

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) povolil posilující dávku očkování proti covidu pro děti od 12 do 17 let na základě stanoviska Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a doporučení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Novinkám to v pondělí sdělilo ministerstvo zdravotnictví.