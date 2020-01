Proč často nechodíte do práce? Pirát Michálek vyplísnil Babiše

Ve čtvrtek dopoledne se Babiš jednal o investicích v Litvínově, navštívil také zimní stadion. „Vím, že dnes jste nepřišel, protože jste byl na stadionu v Litvínově. Ale myslím, že by to zvládla paní Dostálová (ministryně pro místní rozvoj – pozn. red.) sama,“ tepal Babiše šéf pirátských poslanců.

Babiš na to odvětil, že stadion v Litvínově je důležitější než písemné interpelace. „Proč máme písemné interpelace? Ty jsou pro to, abyste tady exhibovali. Nebudu chodit na písemné interpelace, měli byste to zrušit,“ prohlásil premiér. Zdůraznil, že do práce vstává v brzkých ranních hodinách, kdy Michálek ještě spí.