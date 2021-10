Pro zachraňování lidí ze sutí není potřeba ušlechtilý rodokmen

Nejprve zjistit co se stalo. Mohou být v sutinách lidé? Je odpojen plyn a elektřina? Která místa mohou být pro psa zvláště nebezpečná? Na tyto a podobné otázky se ptal každý psovod dřív, než nasadil svému psovi na krk rolničky a pak ho vyslal do složitého terénu. Suť, změť starého železa, skládka kamení, dřeva, kůlna s množstvím starého harampádí či otevřený poklop do kanalizace. A mnoho dalších míst.