Pro vakcínu si lze zajít už i k pneumologovi

Právu to potvrdil mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl. Zájem se očekává hlavně mezi pacienty, kteří prodělali covid a dosud vyčkávali. Zpřístupnění vakcinace přímo v ordinacích pneumologů má ovšem význam hlavně do budoucna – pro případné třetí dávky.

„Beru to spíš tak, že bychom do budoucna mohli našim pacientům s CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) nebo s astmatem poskytovat komplexní péči. Připravujeme se na třetí dávku a vůbec na to, co bude do budoucna,“ řekla Právu místopředsedkyně pneumologické společnosti Ivana Čierná Peterová, která zastupuje ambulantní pneumology.

Ministerstvo už dřív oznámilo, že chce s podzimem zrušit velkou část očkovacích center, která jsou například ve sportovních halách. Vakcinace by se tak měla přesunout jak do ordinací praktiků a dětských lékařů, tak ke specialistům, jako jsou plicní lékaři.

Kdo a zda vůbec bude potřebovat třetí posilovací dávku, má resort vyjasnit do konce prázdnin. Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) to ale zřejmě nebudou všichni, týkat by se mohla jen rizikových pacientů nebo seniorů. Stejně tak musí resort vyjasnit, zda bude možné vakcíny kombinovat a aplikovat třetí dávku od jiného výrobce. Problém by totiž mohl nastat u těch, kteří jsou plně očkovaní AstraZenekou, se kterou se už nepočítá.

Davy zájemců ale pneumologové neočekávají. I proto, že velká část chronicky nemocných už naočkovaná je. Na jaře patřila většina z nich k prioritním skupinám a se speciálním kódem měli přednostní nárok na registraci.

Vlažný zájem

Mimo systém podle Čierné Peterové sice zůstává menší část z nich, cílit ale chtějí hlavně na ty, kteří si prošli covidem a doteď váhali, zda se nechat naočkovat. „Jde především o postcovidové pacienty. Současně je asi deset procent lidí, kteří nejsou očkovaní, tam máme určitě co dělat a přemlouvat je, pokud by chtěli,“ přiblížila místopředsedkyně pneumologické společnosti, která má plicní ambulanci v Brandýse nad Labem a do očkování se zapojí.

Podobný zájem zatím projevily jednotky ordinací. Informaci o očkování obdrželi teprve o víkendu, část z nich navíc čerpá dovolenou. I proto předsedkyně ambulantních pneumologů Čierná Peterová očekává, že se počty ordinací budou postupně zvyšovat. Zapojit se může zhruba 200 plicních ambulancí. Některé ale vakcínu proti covidu nabídnout nechtějí.

„Já sám pracuji jako dobrovolník ve vakcinačním centru. Ta osobně upřednostňuji, jsou lépe vybavená pro skladování vakcín a administraci. Sám tedy v ordinaci očkovat nehodlám,“ napsal Právu Martin Hadrava, který má plicní ordinaci v Novém Boru.

Podle pneumoložky Aleny Kortusové z Ústí nad Labem přišlo rozhodnutí ministerstva pozdě. „O vakcinaci jsme jako pneumologové stáli od začátku, bohužel jsme nebyli vyslyšeni. Nyní jsou už naši pacienti většinou očkováni u svých praktiků nebo v očkovacích centrech,“ sdělila Právu.