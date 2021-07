Pro nechtěného Faltýnka už našli místo na kandidátce

Šéf poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek půjde do voleb do Poslanecké sněmovny jako dvojka na kandidátce v Olomouckém kraji. Jedničkou by měl být bývalý hejtman kraje Ladislav Okleštěk. Na podobě kandidátky se shodlo jednomyslně olomoucké krajské předsednictvo. Faltýnek chtěl původně kandidovat znovu na Vysočině, tamní organizace ho ale na kandidátku nezařadila.