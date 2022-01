Příspěvky na bydlení se kvůli zdražení energií zvednou, schválili poslanci

Příspěvky na bydlení se kvůli razantnímu zdražení energií zřejmě zvýší. Na dávky navíc dosáhne širší okruh lidí. Předpokládá to vládní novela o státní sociální podpoře, kterou v úterý s úpravou schválila Sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze. Předloha také zmocňuje kabinet, aby mohl letos rozhodnout o dalším zvýšení dávky, pokud by ceny elektřiny a plynu dál rostly. Novela nyní zamíří k posouzení do Senátu.