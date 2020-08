Příspěvek 6000 Kč pro důchodce? Je to předvolební korupce, burcoval Skopeček

Skopeček však v neděli uvedl, že na tomto kroku není zrnko racionální úvahy, co si to ekonomika ve vztahu k veřejným financím může dovolit. „Vyšší důchody si přejeme všichni, ale nejprve by se měla uskutečnit důchodová reforma. Každý výdaj nad rámec zákonné valorizace navíc pomůže důchodcům, ale znamená zároveň kratší životnost penzijního systému pro střední generaci,” podotkl.