Přípravky z konopí v ohrožení. Brusel je chce zařadit mezi drogy

Konopné oleje, kapky nebo konopný čaj, jež lidé používají k alternativní léčbě, by se tak rázem staly nezákonnými. Produkty, které CBD obsahují, by se pak prodávat na evropském trhu, tedy i v Česku, vůbec nemohly.

K dostání by bylo jen drahé léčebné konopí s obsahem THC, které je ale v ČR dostupné pouze na předpis.

Je to nesmysl a velká chyba. Není důvod, aby látka bez psychoaktivních účinků byla zařazena mezi narkotika. bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil

Doposud se na takové produkty pohlíží jako na doplňky stravy. „Máme pochyby o CBD. Aktuálně předběžné analýzy tvrdí, že by nemohlo být klasifikováno jako potravina, ale to ještě není konečné rozhodnutí,“ cituje web FoodNavigator mluvčího Evropské komise. Ta podle serveru dokonce zvažuje přesunutí kanabidiolu (CBD) na seznam drog.

Boj o konopný trh

„Je to nesmysl a velká chyba. Není důvod, aby látka bez psychoaktivních účinků byla zařazena mezi narkotika. Je to jako říct, že nealkoholické pivo je alkohol,“ podivuje se expert na drogovou problematiku a bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Se svým předběžným stanoviskem vůči CBD seznámily evropské úřady výrobce a prodejce.

Ti se k němu budou moci vyjádřit na začátku září, konečné rozhodnutí by mělo padnout i s ohledem na jejich námitky. Z jejich strany zaznívá tvrdá kritika. „Tento předběžný názor stojí proti jakékoli logice a není nic jiného než nespravedlivý,“ uvádí ředitelka Evropské asociace technického konopí Lorenza Romanese.

Výroba přípravků z technického konopí je podle ní ekologická a zároveň přináší další příjmy pro evropské farmáře. Ze zákazu by pak profitovaly konkurenční firmy ze Švýcarska, Spojených států, Kanady a Číny.

Kanabidiol (CBD) je spolu se známějším THC hlavním kanabinoidem, které rostliny konopí obsahují. Na rozdíl od THC však nemá omamné účinky, a proto je v Česku legální.

Zničené podnikání

CBD se běžně získává z technického konopí, které se pěstuje na polích. V souvislosti s CBD se uvádějí jeho protizánětlivé účinky, pomáhá i proti křečím, nespavosti, úzkosti a bolesti. Díky své dostupnosti jej lidé užívají v různých formách i ke své klasické léčbě.

Je jasné, že farmaceutické firmy přicházejí o část tržeb Ondřej Šťovíček, člen Nadačního fondu pro léčbu konopím

Vyhlídka zákazu přírodních výtažků děsí i řadu českých výrobců a prodejců. „V praxi by to znamenalo útlum až konec konopného byznysu, který se dnes slibně rozjíždí. Spousta zemědělců začíná pěstovat technické konopí právě pro extrakci CBD. Je na tom navázaný velký řetězec pracovních míst. Většinu přípravků, které nyní nabízíme a které se vyrábějí v Česku z českých surovin, bychom nemohli prodávat,“ tvrdí Ondřej Šťovíček, jednatel obchodu Zelená Země a člen Nadačního fondu pro léčbu konopím.

Šťovíček proti možnému zákazu brojí internetovou peticí na stránce e-petice.cz. V ní mimo jiné upozorňuje, že omezení se má týkat pouze přírodních výtažků z konopí, na synteticky vyrobené CBD by se naopak nevztahovalo. Lidé, kterým CBD zdravotně pomáhá, by o své oblíbené přírodní přípravky přišli, nebo by museli kupovat dražší synteticky vyrobené CBD, které je ale podle mnohých méně účinné. Proto si podnikatel myslí, že za celou věcí stojí farmaceutická lobby.

„Ukázalo se, že CBD v podobě doplňků stravy pomáhá na širokou škálu zdravotních problémů, tak je jasné, že farmaceutické firmy přicházejí o část tržeb,“ míní Šťovíček.

Že za uvažovaným zpřísněním stojí byznysové zájmy, se domnívá i Vobořil. „Chápu, že část velkých korporací má ráda regulace, protože jim zajišťují monopol. Je to jediné logické vysvětlení, které mě napadá,“ míní expert.

Právě velké firmy mají podle Šťovíčka licence na výrobu syntetického kanabidiolu a případný zákaz přírodních výtažků by malé výrobce zničil.

„Kdyby se to zakázalo, tak je to pro mne likvidační,“ přitakává Jiří Nutil, který prodává ve svém e-shopu s názvem Konopný táta oleje, čaje, kávu i masti s výtažky z konopí.

„Nevím, proč by mělo být CBD špatné, dělám CBD produkty skoro deset let a od mých zákazníků nemám žádné negativní reakce. Trh roste a možná je to právě reakce na zvyšující se poptávku. Ale vlastně nerozumím, proč se nad tím uvažuje,“ kroutí hlavou Nutil.

Ilustrační foto Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Přesto uznává, že určitá regulace by konopnému trhu prospěla, jelikož se podle něj v poslední době vyrojila spousta „podivných“ firem, jež chtějí díky rostoucí oblibě přípravků rychle zbohatnout na úkor kvality.

„Nicméně určitě bych CBD nezakazoval, ale spíše zpřísnil kontroly produktů, aby se na trh dostaly skutečně kvalitní výrobky,“ říká Nutil.

Podmínky pro prodej CBD produktů se zpřísnily už loni v lednu, kdy byly zařazeny do kategorie tzv. Novel Foods.

Čekání na verdikt

Tam patří potraviny, které nebyly v EU běžně rozšířené před rokem 1997. Typicky mezi ně spadají právě extrakty získávané novými technologiemi – krom CBD třeba řepkový protein, nově vytvořené výživné látky, ale také chia semínka. Tyto potraviny či doplňky potravin musejí projít testy před uvedením na celoevropský trh.

Avšak v současnosti byly žádosti o schválení CBD produktů pozastaveny a čeká se na verdikt Evropské komise. Podle Vobořila by mělo zůstat v platnosti současné zařazení CBD výrobků. „Regulace Novel Foods je extrémně přísná, bohatě stačí. Pokud to takhle zůstane, zajistí to jednotný evropský trh a bude to zároveň dobrá zpráva pro výrobce CBD produktů, i když to pro ně znamená další náklady,“ zamýšlí se Vobořil.

„Jsou i dobrodruzi, kteří nakupují po světě různě vypěstované konopí a pak z toho udělají extrakt. Následně se ukázalo, že některé výrobky mají v sobě pesticidy a herbicidy,“ dokládá potřebu určitých pravidel pro konopný trh.