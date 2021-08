Připravené testovací sady i rozmístěná dezinfekce. Přípravy na zahájení výuky ve školách vrcholí

Antigenní testování čeká většinu žáků hned první den školy. Výjimku budou mít na této škole pouze nastupující prvňáci, kteří se budou testovat až den poté. „Když někdo přijde poprvé do školy, tak zahájit jeho školní kariéru testováním, si myslím, že by nebylo na místě. Děti bychom mohli také zastrašit, protože v mateřských školkách se netestovali,“ vysvětluje rozhodnutí ředitelka.

„Pokud se dítě odmítne nechat testovat, bude muset od 15 let nosit respirátor, a to v budově školy i ve venkovním prostředí, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru od jiných žáků,“ oznámil už dříve ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Cvičit budou moct pouze ve venkovních prostorech, nebudou smět zpívat a při jídle budou muset sedět s rozestupem 1,5 metrů. Děti mladší 15 let mohou mít roušku.

Naopak otestovaní žáci budou moct letos roušky a respirátory při výuce odložit. „Máme zkušenosti, v zásadě navážeme na to, co bylo v minulém školním roce,“ dodává Vítová. „Na děti se velmi těším a ony se určitě těší taky. Doufám, že to zvládneme a že budeme ve škole co nejvíce,“ svěřuje se učitelka Eva Portešová.