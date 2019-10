Případů domácího násilí v Praze přibývá

„Ve velmi složité situaci se ocitla dcera vykázaného muže – pokud by se babička s dědou přestěhovali do sociálního bydlení pro seniory, musela by zvažovat, kam půjde. Je svěřená do péče otce, který však nefunguje tak, jak by měl, a matka se o ni nikdy pořádně nestarala,“ dodává Holušová s tím, že pro odborníky Intervenčního centra práce v tomto případě zdaleka nekončí.