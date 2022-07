Primářka Vašáková: Poznat rakovinu je velmi svízelné

Já myslím, že je to hodně. Program detekce jsme začali, když byl covid opět na vzestupu a byly zde velké problémy se zátěží pracovišť covidem. Paralelně s tím jde akreditace radiologických pracovišť. Není to totiž tak, že dotyčný se dá vyšetřit kdekoliv. Musí být vyšetřen nízkodávkovým CT na pracovišti, které k tomu má expertizu a absolvuje akreditační proces, který vůbec není jednoduchý. Začali jsme v lednu, kdy bylo akreditováno pouze minimum pracovišť, ale přidávají se další, dostupnost se zvyšuje. Ve druhém pololetí by měl být počet vyšetřených daleko vyšší.