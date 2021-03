Primář Rezek: Ivermektin bych si vzal bez problémů

„Celou tu léčbu jsme u nás řešili v kolektivu lékařů, hledali jsme to, co se publikuje a píše ve světě. Není pravda to, co se tady skloňuje, že studie nejsou. Těch studií bylo docela dost a dají se volně dohledat a víceméně ve valné většině z nich byl reportován nějaký pozitivní efekt ivermektinu.“

Jste o jeho účinnosti přesvědčen, podal byste ho svým nejbližším?

V dané chvíli je to lék, který je bezpečný, který má pozitivní výsledky a má smysl ho používat u nemocných v situaci, kdy nemůžeme čekat na to, až nám přijde nějaký nový lék s jasnými doporučeními. Jestli bych si ho vzal sám nebo předepsal svým příbuzným? Samozřejmě bez problémů ano. V současné době není moc jiných léků, které můžete využít, aby se člověk třeba nedostal do těžkého stavu. Nemáme v rukou nic pro tyto pacienty, když vynechám úzkou skupinu těch, kteří dnes mohou dostat protilátkové koktejly.

Jaké jsou vaše zkušenosti s podáváním léku?

Naše zkušenosti se nedaly úplně na začátku vztáhnout jenom na tenhle lék, protože jsme používali veškerou další léčbu, takže zpětnou analýzou počtu pacientů, kteří lék dostali, jsme se dopracovali k tomu, že jich zemřelo o něco méně, než byl náš běžný průměr v době, kdy jsme ivermektin nepoužívali.

Ano, mohou být námitky ohledně selekce pacientů a relativně nízkého počtu třicet. Je to nízké číslo, z něhož nejde dělat jednoznačné závěry. Naše prvotní zkušenost tedy byla taková, že ty výsledky rozhodně nejsou špatné jak z hlediska průběhu hospitalizace, tak její délky.

Přidávali jsme ivermektin do terapie často i v těžkých stavech s tím, že jsme se snažili pro pacienty udělat to, co jsme považovali v danou chvíli za nejlepší, abychom je z toho stavu dostali a oni tu nemoc přežili.

Kterým pacientům lék podáváte?

My tady máme pacienty nejčastěji ve fázi oboustranného zápalu plic, což je nejčastější diagnóza, nebo někdy počínající zápal plic, protože teď už se ivermektin podává i na ostatních odděleních této nemocnice, kde třeba neleží tak těžcí pacienti.

Sledujete výsledky léčby i z jiných zemí, kde pacienty ivermektinem také léčí. Jaký je tam trend?

Kromě studií existují i různá epidemiologická data. Docela nedávno byla publikována studie z Peru, kde žije asi 36 milionů obyvatel, a oni ivermektin použili v podstatě masově v celém státě v době první vlny. V té publikaci je celkem hezky znázorněno, že vždy po masovém nasazení v celém státě tak asi do třiceti dnů došlo k poklesu jak incidence, tak úmrtnosti na covid-19.

Neudělali to zprvu jen v Limě, a tam k poklesu došlo až následně, kdy tuhle akci provedli o tři měsíce později. V téhle studii, která je velká a vypadá seriózně, nenašli jiný faktor, který by tak příznivě mohl ovlivnit výsledky nemoci covid-19, než že začali mezi populaci distribuovat tento lék.

Jsou to výsledky u pacientů nad 60 let, to znamená, řekněme, v nějaké rizikovější populaci. Jsou i studie menší, randomizované a kontrolované placebem, nebo retrospektivně observační. Jsou i studie potvrzující snížení virové nálože, to znamená, která mají doložit to, že ten lék skutečně působí jako to antivirotikum.

Objevily se při podávání u pacientů nějaké vedlejší účinky?

Nepozoroval jsem nic, co by šlo jednoznačně definovat jako nežádoucí účinek léku. V žádné studii zatím nebyl raportován žádný vážný nežádoucí účinek. Stejně tak i ta poslední diskutovaná studie, která byla nedávno zveřejněna v prestižním časopisu JAMA, velmi hezky ukázala, že pacienti léčení ivermektinem měli úplně stejnou frekvenci nežádoucích účinků jako pacienti s placebem.

Jak dlouho si ještě budeme muset počkat na nějaké přesvědčivější, větší klinické studie?

Myslím, že to hned tak nebude, ale nemám samozřejmě přesné informace, protože zaregistrovaných klinických studií s ivermektinem jsou desítky. Zároveň ale není zaregistrována žádná studie, která by běžela na tisícovém souboru pacientů, jenž by jednoznačně doložil efekt léčby v různých stadiích nemoci.

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) tvrdí, že ivermektin může způsobit zdravotní potíže. Dokonce už údajně několik Američanů skončilo v nemocnici. Co si o tom myslíte?

To je samozřejmě korektní vyjádření, které se tady také citovalo. Nikdo už ale necitoval, že je to vyjádření pro běžné spotřebitele, laiky. Není to vědecké prohlášení. Snažili se akcentovat to, že už zaznamenali několik skutečně vážných nežádoucích účinků u pacientů, kteří využili veterinární přípravek a předávkovali se. Stejně tak varovali, aby lidé neužívali léky, které nedostanou na lékařský předpis, které si pořídí sami v neověřených lékárnách na internetu.

Vy jste pro to, aby byl zpřístupněn i praktickým lékařům?

Mělo by to svoji velkou logiku, pokud akceptujeme to, co se snažíme nějakým způsobem tady už nějakou dobu komentovat, že to je lék, který má minimum nežádoucích účinků a má jednoduché tabletové podání a mohl by mít nějaké pozitivní účinky. Bylo by logické, abychom ho používali zejména u pacientů, kteří se do těch nemocnic ještě nedostali, takže já bych to podpořil.

Co když se jeho účinek velkou studií neprokáže?