Příjmy seniorům rostou, přesto jim nestačí

Nejvíce si v procentuálním růstu svých příjmů v posledních třech letech polepšily domácnosti seniorů. Ve svém nejnovějším čísle časopisu Statistika a My to konstatoval Český statistický úřad (ČSÚ). Ani tak na tom ale nejsou senioři dobře, hrozí jim výrazný pád do chudoby.