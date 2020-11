Přidělování dětí pěstounům se protahuje. Úřady to svádějí na covidová opatření

Na problém upozornila Asociace náhradních rodin ČR, která pěstouny zastupuje, a také poslanec ANO Marek Novák , který interpeloval ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ( ČSSD ). Ministerstvo v uplynulém týdnu zveřejnilo na svých stránkách metodiku, podle které by měl proces přípravy budoucích pěstounů probíhat bez prodlení.

„V krajích se pozastavily schvalovací procesy žadatelů, a to buď přípravy, nebo individuální pohovory či psychotesty. Jejich termíny se opět odkládají, jako tomu bylo na jaře. Při jarní vlně došlo k posunutí termínů až o dva tři měsíce,“ uvedla pro Právo Bohumila Krejčíková z Asociace náhradních rodin.

Na organizaci se podle ní obrátilo několik žadatelů o pěstounskou péči z různých krajů. Ti většinou dostali od krajských úředníků strohé odpovědi, že vzhledem k vládním protipandemickým opatřením nebude možné uskutečnit jednání, která by vedla ke svěření dítěte do rodiny.

Některým dětem tak dokonce hrozí, že skončí zpátky v ústavech. „V ústavní péči se nachází velký počet dětí, které čekají na nové rodiny. V přechodné péči doslova hoří termíny dětem, které mají přechodní pěstouni do své péče svěřeny na dobu jednoho roku,“ řekla Krejčíková.

„Není možné v jednom roce dvakrát zbrzdit schvalovací procesy. Ohroženy jsou děti, které by byly nuceny odejít z přechodné pěstounské péče do ústavu, což by jim způsobilo značné trauma. Tyto děti nutně potřebují novou rodinu, stejně jako děti, které v ústavní péči jsou již dlouhodobě,“ dodala. Pěstounů, kteří se starají o cizí děti, je v ČR zhruba tři tisíce.