Přibývá nakažených rodiček i dětí

„Průměrný věk se výrazně snižuje. Dnes je zcela běžné, že na jednotkách intenzivní péče v našich nemocnicích leží v těžkém stavu pacienti ve věku 40 nebo 50 let, aniž by byli třeba morbidně obézní nebo měli jiné závažné komorbidity. Navíc roste i počet covid pozitivních rodiček, nebo dětí, u kterých naštěstí je průběh většinou mírný,“ sdělil Právu Vladislav Podracký, tiskový mluvčí chebské a Karlovarské krajské nemocnice.

Největší česká nemocnice mnohdy shromažďuje do své péče i děti, které napadl covid-19 a dostaly se do vážného stavu. Speciálně ty, které prodělaly závažnou reakci imunitního systému tzv. syndrom PIMS zhruba měsíc po prodělání onemocnění.

„Děti do 16 let covid pozitivní jsou primárně hospitalizované z jiného důvodu, než je koronavirus. Výjimkou jsou například pacienti po transplantaci plic anebo s

PIMS. S tímto syndromem u nás bylo dosud hospitalizováno 21 dětí. Věkové rozpětí bylo zhruba půl roku až 18 let. Všechny děti po ukončené léčbě byly propuštěny do domácí péče. Ale i nadále budou sledovány v rámci ambulantních kontrol,“ dodala Šimáčková s tím, že průběh tohoto nového zánětlivého syndromu může být život ohrožující.