Příbram stopla megalomanskou přestavbu aquaparku

V minulém volebním období byla zvolena nejrozsáhlejší varianta, která zahrnovala například vodní svět s atrakcemi, saunový svět, saunovou zahradu, nové plavecké dráhy. Tato varianta původně počítala s investicí do 300 milionů korun. Jenomže náklady postupně narůstaly a už se pohybovaly kolem půlmiliardy korun.

Kromě toho se neosvědčil postup, jaký radnice zvolila při vyhlašování veřejné zakázky. Vedení města chtělo nejprve znát cenové nabídky dodavatelů stavby, teprve pak by se schválilo, zda se vůbec bude něco stavět. Obvyklé je přitom na základě už vybraného a odsouhlaseného projektu vybrat dodavatele. Vznikla tak nepřehledná situace. „Bohužel selhal model, kdy bychom se rozhodovali o realizaci zakázky až v okamžiku znalosti ceny,“ připustil starosta.

Rada města by nyní měla předložit nový záměr. „Chceme nižší cenu a zejména nižší provozní náklady. Bazén by měl být maximálně pasivní, aby se využívaly solární a alternativní zdroje energie,“ nastínil Konvalinka.

Bazén by měl sloužit hlavně pro školní, sportovní a rekreační plavání. Menší důraz se bude klást na další rekreační atrakce, jako jsou sauny či vířivky. I ty by sice měly u bazénu být, ale ne tak rozsáhlé. „Vše by mělo být pod jednou střechou, aby se nemuselo příliš hýbat s dispozicemi budovy,“ doplnil starosta. Řešit se příliš nebude ani venkovní koupaliště a brouzdaliště.