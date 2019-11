Při výzkumu kostnice v Třebívlicích byla nalezena uťatá hlava

Předběžný průzkum kostnice se uskutečnil o víkendu. „Prošli jsme deset náhodně vybraných lebek, hlavně mužských. U některých jsme nalezli, zdá se, nezhojená válečná poranění. Kosti byly kryté vápnem, což ukazuje na nějakou válečnou událost, nelze ale vyloučit ani následek epidemie. Kostní materiál není zatím přesně datovaný, díky obci však vzorek zašleme na zahraniční radiokarbonové pracoviště, které provede určení. Výsledky by mohly být někdy v březnu či dubnu,“ řekl Právu profesor Václav Smrčka z Ústavu historie lékařství 1. lékařské fakulty UK, který se výzkumem v Třebívlicích zabývá.

Profesor Smrčka odebral též vzorky kostí na zkoumání stravy lidí tehdejší doby, u pozůstatků jedné ženy se bude zkoumat, odkud do Třebívlic přišla. Zatím ale není jasné, o kterou historickou dobu se jedná.

„Může to být středověk, ale i novověk, zatím nemůžeme odhadovat. Zda šlo o válečnou kostnici, nebo šlo o infekci určí další průzkum. Spíš bych se klonil k té válečné,“ uvedl Smrčka. Na to ukazuje i nalezená uťatá hlava.

„U jednoho jedince máme podezření na dekapitaci (stětí) současně se zlomeninou v oblasti očnic. Uměle rozšířený týlní otvor by mohl ukazovat na nabodnutí hlavy na kůl, vše ale musíme ale ještě přezkoumat,“ dodal Smrčka.

„Rada se rozhodla, že si při té příležitosti necháme provést datování i odborný rozbor kosterních pozůstatků, které tam jsou, abychom zjistili, z jaké doby je kostnice v naší obci. Na co naši předci zemřeli, zda to byla morová rána, tyfová rána nebo zda to jsou kosti z nějaké bitvy,“ řekl třebívlický starosta Tomáš Rulf (nez.).