Při sčítání se zapomnělo na 20 tisíc seniorů se starými občankami

Paní Karasová proto kontaktovala přímo Český statistický úřad (ČSÚ), zda by mohl být online formulář rozšířen o jeden znak tak, aby se online formou mohli sečíst i senioři s papírovými průkazy. Bylo jí však řečeno, že pokud nežije daný senior v jedné domácnosti s osobou, která by sčítání vyplňovala jako první a za celou domácnost, sečíst se online formou jinak nelze.

„Základní registr obyvatel neobsahuje jiné referenční údaje, které by mohly respondentům, kteří nemají datovou schránku, sloužit pro jednoznačné ověření. Například neobsahují rodné číslo. Kombinace jména, příjmení a data narození nebývá vždy jednoznačná, vzniklo by riziko zacházení s cizími osobními údaji. Navíc by bylo nutné zapsat jméno a příjmení přesně ve tvaru, v jakém je v registru obyvatel, což řada lidí neví a způsobovalo by to vážné problémy,“ sdělila Novinkám mluvčí sčítání Jolana Voldánová s tím, že v této věci ČSÚ intenzivně spolupracuje s ministerstvem vnitra.